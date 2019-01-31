Футбол

Волейбольный «Зенит» обыграл «Любляну» в Лиге чемпионовМойка78 вчера в 14:00

Волейболисты петербургского «Зенита» одержали победу над словенской «Любляной» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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«Зенит» обыграл аутсайдера, добившись четвертой победы подряд в Лиге Чемпионов

Спорт день за днем01:35

«Любе Чивитанова» и «Закса» победили в четвёртом туре мужской Лиги чемпионов

Чемпионат01:08

Жители района Аэропорт посетят матч Лиги чемпионов по волейболу

Петровский парк30 января в 05:12

Петербургский «Зенит» победил «Любляну» в матче Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 12:51

Россия несется галопом по Европам. Словенцы – не помеха

Спорт-Экспрессвчера в 13:25

«Зенит» одержал четвертую победу подряд в Лиге Чемпионов

Нева Спортвчера в 12:59

Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Любляну» в Лиге чемпионов

РИА Новостивчера в 13:20
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Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Технологии

В работе YouTube произошел технический сбой

Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla

Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено вчера в 11:06
Транспорт

«Аэрофлот» вернет в меню для эконом-класса вино и пиво

В меню для пассажиров эконом-класса авиакомпании "Аэрофлот" с февраля вернут вино и пиво. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд

Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар

Обновлено вчера в 18:54
Политика

Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Похищенную картину Куинджи снова вывесят в Третьяковке

Обсудили с В. Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания (01 – 17.02). pic.twitter.com / DWsgXyEcdd — Владислав Кононов (@ Vlad_Kononov) 31 января 2019 г. В свою очередь в галерее заверили, что гарантируют безопасность картины, которая будет возвращена в экспозицию после похищения.
Обновлено вчера в 04:44
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Конфликт между заключенными произошел в колонии под Саратовом

Обновлено в 00:55
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Facebook и Twitter удалили поддерживающие Иран аккаунты

Из социальных сетей Facebook и Twitter были удалены аккаунты, которые якобы вели тайную компанию в поддержку иранских властей.
Обновлено вчера в 18:14
Транспорт

За январь москвичи совершили почти три миллиона поездок с каршерингом

Обновлено в 01:18
Общество

«Яндекс.Еда» решила сделать доставку полностью платной

С 1 февраля «Яндекс.Еда» вводит плату за доставку любого заказа.
Обновлено в 01:00
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея

Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку

В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей.
Обновлено вчера в 21:19
Интернет

Компания Google платила пользователям за возможность слежки

Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Москвичи проведут «День без турникетов»

Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Политика

США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником

Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
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