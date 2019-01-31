Волейбольный «Зенит» обыграл «Любляну» в Лиге чемпионовМойка78 вчера в 14:00

Волейболисты петербургского «Зенита» одержали победу над словенской «Любляной» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Армия и оружие Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.

Происшествия Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Технологии В работе YouTube произошел технический сбой Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.

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Авто Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.

Транспорт «Аэрофлот» вернет в меню для эконом-класса вино и пиво В меню для пассажиров эконом-класса авиакомпании "Аэрофлот" с февраля вернут вино и пиво. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.

Происшествия В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.

Авто Toyota начала производство новых Corolla для России На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.

Политика Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.

Происшествия Похищенную картину Куинджи снова вывесят в Третьяковке Обсудили с В. Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания (01 – 17.02). pic.twitter.com / DWsgXyEcdd — Владислав Кононов (@ Vlad_Kononov) 31 января 2019 г. В свою очередь в галерее заверили, что гарантируют безопасность картины, которая будет возвращена в экспозицию после похищения.

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Политика Facebook и Twitter удалили поддерживающие Иран аккаунты Из социальных сетей Facebook и Twitter были удалены аккаунты, которые якобы вели тайную компанию в поддержку иранских властей.

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Происшествия Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей.

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Политика США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).