Футбол
Петербургский «Зенит» победил «Фридрихсхафен» в матче Лиги чемпионовРИА Новости 13:00
Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над немецким клубом "Фридрихсхафен" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС
Обновлено в 02:54
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Происшествия
СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых
В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).
Обновлено в 10:32
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов
Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Украины от конкурса
Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на её участие в следующий раз.
Обновлено в 13:30
Политика
Грызлов предупредил о Донбассе на грани «масштабных боевых действий»
Киев перед президентскими выборами на Украине намеренно усложняет обстановку в Донбассе, сообщил журналистам по итогам заседания ОБСЕ полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Обновлено в 14:19
Политика
Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане
Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Финансы
Минфин продал ОФЗ на 57,6 млрд рублей
Минфин по итогам двух недельных аукционов 27 февраля смог продать облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 57,6 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
В центре Курска четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя бронетранспортерами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 13:10
Политика
Экс-адвокат Трампа усомнился в существовании видеокомпромата на него
Адвокат Майкл Коэн, ранее представлявший интересы президента США Дональда Трампа, не знает о существовании компромата на главу государства, в том числе на видео.
Обновлено в 13:31
Теннис
Мария Шарапова снялась с третьего турнира подряд из-за травмы
Обновлено в 14:00
Спорт
Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам
Обновлено в 09:29
Энергетика
В минэнерго США сообщили о сокращении экспорта нефти из Венесуэлы
Экспорт нефти из Венесуэлы в США сократился за неделю с 15 по 22 февраля почти в три раза - на 350 тыс. баррелей в сутки до отметки в 208 тыс. баррелей.
Обновлено в 14:17
Футбол
Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»
Голкипер Кепа Аррисабалага, который в финальном матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» отказался уходить на замену, остался в запасе.
Обновлено в 14:18
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Названы темы переговоров Лаврова с вице-президентом Венесуэлы
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса рассказал, о чем будут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским вице-президентом Делси Родригесом.
Обновлено в 14:14
Хоккей
«Авангард» увеличил лидерство над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
Обновлено в 14:19
Общество
Россияне больше всего обеспокоены ростом цен и безработицей
По данным опроса «Левада-центра», у 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране.
Обновлено в 01:03
Политика
Крым ответил на планы сделать его украинской «курортной жемчужиной»
Ранее 27 февраля Гройсман заявил, что хочет видеть Крым самым популярным и гостеприимным украинским курортом, передает агентство.
Обновлено в 14:22
Политика
Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью
Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину
Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28