Футбол

Петербургский «Зенит» победил «Фридрихсхафен» в матче Лиги чемпионовРИА Новости 13:00

Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над немецким клубом "Фридрихсхафен" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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«Зенит-Казань» обыграл «Халькбанк» в Лиге чемпионов, петербургский «Зенит» выиграл у «Фридрихсхафена»

Спорт-Экспресс14:45

Евгений Сивожелез: «Будем стремиться с первой попытки забраться на вершину»

Матч ТВ13:48

«Зенит» занял место в первой корзине Лиги Чемпионов

Нева Спорт13:05

«Зенит Санкт-Петербург» и «Зенит-Казань» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Sport24.ru12:54

Петербургский и казанский «Зенит» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Советский спорт13:04

Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат13:17

Волейбольный «Зенит» выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов

Петербургский дневник13:04
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Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство Asian News International.
Обновлено в 23:25
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 22:16
Политика

Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено в 21:27
Хоккей

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Рейнджерс»

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме переиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:31
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.
Обновлено в 19:37
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено в 18:20
Политика

Трамп и Ким Чен Ын начали второй день саммита в Ханое

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали в Ханое второй день саммита.
Обновлено в 21:04
Экономика

Россия построит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов

Россия планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер» к концу 2020–х годов.
Обновлено в 23:36
Происшествия

Из «китовой тюрьмы» в Приморье пропала косатка

Природоохранная прокуратура заявила о пропаже одной косатки из бухты Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 22:24
Экономика

Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено в 23:26
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено в 16:59
Общество

Вильфанд пообещал январские морозы в первые дни весны

Январские морозы до минус 11-16 градусов вернутся в Москву в первые весенние выходные, 2 и 3 марта.
Обновлено в 23:33
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Энергетика

WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию

Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:25
ЖКХ

Треть курганцев не платят за коммунальные услуги

В Курганской области в среднем 30% горожан систематически не платят за коммунальные услуги. В некоторых домах неуплата доходит до 50%.
Обновлено в 23:33
Политика

Более половины американцев назвали Россию главной угрозой для США

Большинство американцев стали считать Россию главным врагом Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме под Смоленском

Обновлено в 23:30
Политика

Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму.
Обновлено в 15:20
Энергетика

«Газпром» обсуждает с Китаем увеличение поставок по «Силе Сибири»

"Газпром" обсуждает с Китаем увеличение поставок газа по маршруту "Сила Сибири".
Обновлено в 23:32
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено в 23:40
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено в 16:10
Политика

В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова

Американские сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Роджер Уикер, Ричард Дурбин, Рон Джонсон и Кори Гарднер представили резолюцию, в которой призвали к справедливости в деле об убийстве российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 22:59
Музыка

Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019

Обновлено в 13:31
Политика

Россия внесла в СБ ООН свой вариант резолюции по Венесуэле

Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Москва внесла свой проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 17:27
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Единоборства

Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин

Умер 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин, сообщили СМИ. Причины смерти чемпиона Prime Selection 2016 года выясняются.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Политика

Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

Как сообщает ABC News, в январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в котором также содержалось требование представить информацию об имуществе Путина.
Обновлено в 21:38
Политика

Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал для назначения меры наказания за военные преступления в Донбассе.
Обновлено в 20:37
Главное