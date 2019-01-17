Футбол
Петербургский «Зенит» обыграл «Фридрихсхафен»Матч ТВ вчера в 15:36
Встреча прошла в Германии и завершилась победой коллектива из Санкт-Петербурга со счетом 3:0. «Зенит» с семью очками возглавил группу С, на второй строчке идет «Шомон», «Фридрихсхафен» — третий.
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