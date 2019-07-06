Футбол

«Локомотив» и «Зенит» откроют сезон матчем за Суперкубок РоссииЕженедельник Футбол 07:12

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
В матче за Олимп-Суперкубок России-2019 встретятся московский «Локомотив» и питерский «Зенит». Эта игра станет первой в футбольном сезоне-2019/20, а пройдет встреча 6 июля в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.
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