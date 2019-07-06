В матче за Олимп-Суперкубок России-2019 встретятся московский «Локомотив» и питерский «Зенит». Эта игра станет первой в футбольном сезоне-2019/20, а пройдет встреча 6 июля в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.

«Локомотив» и «Зенит» откроют сезон матчем за Суперкубок России

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