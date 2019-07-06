Футбол

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок России по футболуЭхо Москвы 05:04

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
На встречу, которую примет ВТБ Арена команда с берегов Невы выйдет в новой, экологичной форме. На каждый комплект формы уходит примерно 16 пластиковых бутылок.
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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок России по футболу

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