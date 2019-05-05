Футбол

«Зенит» стал чемпионом России по футболуТелеканал 360° вчера в 13:55

Арсенал (Тула) — Локомотив
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
24′
33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
48′
Лука Джорджевич
59′
67′
Дмитрий Баринов
75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
90′+4′
Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Занимающий второе место «Локомотив» 4 мая проиграл тульскому «Арсеналу» и потерял шансы на победу в турнире. После 27-го тура «Зенит» имеет в своем активе 58 очков.
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