«Зенит» стал чемпионом России по футболуТелеканал 360° вчера в 13:55

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Занимающий второе место «Локомотив» 4 мая проиграл тульскому «Арсеналу» и потерял шансы на победу в турнире. После 27-го тура «Зенит» имеет в своем активе 58 очков.

«Зенит» стал чемпионом России по футболу

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Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.

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Происшествия На борту сгоревшего самолета был глава Североморска На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Футбол Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“» Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала».

Политика В Раде призвали «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

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