«Зенит» стал чемпионом досрочноПетербургский дневник вчера в 14:15

«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России, а с учетом выступлений во времена СССР, стал сильнейшей командой страны в шестой раз. Ничья в матче с «Ахматом» в Грозном (1:1) при невыразительной игре стала для «Зенита» чемпионской, а гол Себастьяна Дриусси, сравнявшего счет, - «золотым».

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