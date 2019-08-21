Происшествия

Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в ТурцииРоссийская газета вчера в 11:31

Как сообщают в комитете по здравоохранению, в случае необходимости петербургские медики готовы вылететь в Турцию. Клиники Северной столицы, в свою очередь, готовы принять пострадавшую. Но пока это невозможно: юная петербурженка в глубокой коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.
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