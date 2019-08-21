Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в ТурцииРоссийская газета вчера в 11:31
Как сообщают в комитете по здравоохранению, в случае необходимости петербургские медики готовы вылететь в Турцию. Клиники Северной столицы, в свою очередь, готовы принять пострадавшую. Но пока это невозможно: юная петербурженка в глубокой коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.
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Петербургские врачи прибыли в турецкую больницу к девочке, пострадавшей в бассейне
Телеканал Санкт-Петербург06:55
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СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе
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Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
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Происшествия
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Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
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Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Над Донецком подняли флаг России
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Обновлено в 07:21
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Футбол
Делегация «Реала» ведёт переговоры по Неймару в Париже
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Обновлено в 10:22
Транспорт
Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября
Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
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Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Кино
Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 08:39
Авто
Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Обновлено в 09:07
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S
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В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
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Глава Финляндии поприветствовал Путина на русском языке
Саули Ниинистё поприветствовал Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 12:42
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52