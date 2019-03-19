Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центреРИА Новости 08:24

Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил представитель биржи РИА Новости. При этом на сайте бирже сообщается, что нормальный порядок проведения торгов нарушен из-за "чрезвычайной ситуации".
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78.ru08:29

Петербургская товарно-сырьевая биржа приостанавливала торги

Петербургский дневник08:40

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

РИА Новости08:24

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Интерфакс08:12

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