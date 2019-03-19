Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центреРИА Новости 08:24

Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил представитель биржи РИА Новости. При этом на сайте бирже сообщается, что нормальный порядок проведения торгов нарушен из-за "чрезвычайной ситуации".

Политика Назарбаев выступит с обращением к народу Казахстана Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник в 19.00 (16.00 мск) выступит с обращением к народу.

Авто Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Происшествия В квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки Во вторник, 19 марта, в квартирах и на территориях бизнес-центров Петербурге сотрудники полиции проводят проверки продавцов биологически активных добавок.

Спорт Большунов рассказал, за счет чего сохранил силы на конец сезона Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него остались силы на концовку сезона из-за тяжелых тренировок в летний внесоревновательный период.

Общество Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Политика Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.

Авто Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLC Coupe Что касается внешности, то у обновленного GLC Coupe появится измененная светодиодная оптика, но пока неизвестно, будет ли она доступна для базовой версии, как у недавно представленного GLC.

Происшествия Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.

Наука Ученые рассказали, почему молодежь отказывается от презервативов В ходе исследований с участием более 230 молодых мужчин и женщин, было установлено, что прекрасный пол реже пренебрегает вопросами безопасности секса, однако именно они чаще отказываются от презерватива.

Происшествия Конфликт пассажира и полицейского попал на видео в Ставрополе В Сети появилось видео с конфликтом, произошедшим между пассажиром автомобиля и сотрудником ДПС в Ставрополе.

Кино Пиратскую копию фильма «Завод» удалили со 129 сайтов Более сотни сайтов в сети интернете очистили от нелицензионной копии российского фильма «Завод» режиссёра Юрия Быкова, который вышел в российский прокат в феврале 2019 года.

Общество В Петербурге закрылась одна из первых сетей компьютерных магазинов Сеть магазинов компьютерной техники «Кей» закрылась в Санкт-Петербурге с 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте торговой сети.

Происшествия В Луганске сообщают о мощном взрыве Как утверждает Life со ссылкой на МЧС ЛНР, в Луганске среди жилого квартала на улице Клубной прогремел мощный взрыв.

Кино Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.

Происшествия Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки Шоумен Владимир Зеленский, представитель партии "Слуга народа" возглавил предвыборную гонку на Украине.

Происшествия Рейс из Петербурга избежал столкновения с погрузчиком в «Шереметьево» Самолет, совершавший рейс из Петербурга, смог приземлиться в столичном аэропорту «Шереметьево» только со второй попытки.

Космос NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Экономика Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Происшествия Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим людям Британские полицейские ведут переговоры с мужчиной, который заперся в машине на юге Лондона и утверждает, что он вооружен, и угрожает "причинить вред другим людям".

Здоровье Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Спорт Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.