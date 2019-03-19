Происшествия

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центреРИА Новости 08:24

Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил представитель биржи РИА Новости. При этом на сайте бирже сообщается, что нормальный порядок проведения торгов нарушен из-за "чрезвычайной ситуации".
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Санкт-Петербургская биржа временно приостановила торги

Rambler News Service08:25

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги нефтепродуктами

ТАСС08:31

Проверка силовиков остановила работу петербургской товарно-сырьевой биржи

78.ru08:29

Проверку в дата-центре петербургской биржи объяснили данными о картельном сговоре

Интерфакс10:18

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

РИА Новости08:24

Остановка торгов на петербургской товарно-сырьевой бирже связана с проверкой у держателя серверов

Фонтанка.Ру09:18

Петербургская товарно-сырьевая биржа приостанавливала торги

Петербургский дневник08:40
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Происшествия

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Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

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Общество

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Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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Не менее восьми новых станций московского метро будут открыты для пассажиров до конца текущего года, еще шесть станций начнут работать в начале 2020 года.
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Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
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Армия и оружие

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Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
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Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
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Происшествия

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В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
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Экономика

МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой»

Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.
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Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
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Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».
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50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
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Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева

Обновлено в 07:50
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