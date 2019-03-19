Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центреРИА Новости 08:24

Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил представитель биржи РИА Новости. При этом на сайте бирже сообщается, что нормальный порядок проведения торгов нарушен из-за "чрезвычайной ситуации".
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Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги нефтепродуктами

ТАСС08:31

Петербургская товарно-сырьевая биржа приостанавливала торги

Петербургский дневник08:40

Санкт-Петербургская биржа временно приостановила торги

Rambler News Service08:25

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

РИА Новости08:24

Остановка торгов на петербургской товарно-сырьевой бирже связана с проверкой у держателя серверов

Фонтанка.Ру09:18

Петербургская биржа приостановила торги нефтепродуктами из-за проверки в дата-центре

Интерфакс08:12

Проверка силовиков остановила работу петербургской товарно-сырьевой биржи

78.ru08:29
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