Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центреРИА Новости 08:24
Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил представитель биржи РИА Новости. При этом на сайте бирже сообщается, что нормальный порядок проведения торгов нарушен из-за "чрезвычайной ситуации".
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Обновлено в 10:48
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Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
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Обновлено вчера в 19:14
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
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Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
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Обновлено в 09:06
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В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.
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Обновлено в 06:36
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Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Интернет
MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет
Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
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Обновлено в 10:41
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
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Обновлено в 09:47
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Водитель сбил бывшую супругу из-за запрета встречаться с дочерью
За рулем автомобиля, как утверждает сама женщина, находился ее экс-супруг, с которым у нее натянутые отношения и который давно угрожал ей из-за нежелания уступать родительские права на дочь.
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Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
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Обновлено в 08:02
Авто
Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО
Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.
Обновлено в 08:40
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Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
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