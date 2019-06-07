Экономика
Петербург занял пятое место в рейтинге регионов АСИМР7.ру вчера в 03:51
Петербург стал пятым в представленном на ПМЭФ ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). По сравнению с прошлым годом потеряна одна позиция. Выше Петербурга оказались Калужская область, Татарстан, Тюменская область и Москва.
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Мы переходим в новую эпоху промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникации, мы переходим в новую экономику. Здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди, а люди идут туда, где им комфортно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 вчера в 06:18
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Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес
PrimaMedia.ruвчера в 05:00
СевГУ улучшил свои позиции в Национальном рейтинге вузов
Информационный канал Севастополя05 июня в 01:59
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
Космос
Названа стоимость полёта на МКС в качестве туриста
Финансовый директор NASA Джефф Девит (Jeff DeWit) сообщил, сколько придётся потратить туристу для того, чтобы полететь на Международную космическую станцию (МКС) и находиться там в течение месяца.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Футбол
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский заявил, что Рада «пробивает дно»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады «продолжают пробивать дно» в преддверии досрочных выборов в украинский парламент.
Обновлено в 03:35
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе
Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 02:35
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Происшествия
ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте журналиста «Медузы»
Следователь московской полиции планирует в пятницу обратиться в суд с ходатайством об аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке продажи наркотиков.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
«Макдоналдс» откроет ресторан в Сбербанке
"Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума.
Обновлено в 02:00
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400
Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:40
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14