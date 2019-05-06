Экономика

Петербург закупит более 20 трехсекционных трамваев на 2 млрд рублейИнтерфакс 06:42

"Транспортные системы" стали единственным участием тендера на поставку трамваев, договор будет заключен с компанией по начальной цене - 2 млрд 25,608 млн рублей. Как сообщалось ранее, аукцион на приобретение трамваев ГУП объявил 12 апреля 2019 года, срок поставки трамваев - к 1 сентября 2019 года.
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Для поставки новых трамваев «Горэлектротрансу» нашелся только один подрядчик

Петербургский дневник04:20

«Горэлектротранс» нашел единственного поставщика новых трамвайных вагонов

Город+02:31

«Горэлектротранс» закупит новые трамваи у «ПК Транспортные системы» за 2 млрд рублей

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:18

Стало известно, кто поставит Петербургу новые трамваи с Wi-Fi

Neva.Today02:47

На поставку трамваев для «Горэлектротранс» откликнулся один подрядчик

Gazeta.SPb00:39

«Горэлектротранс» нашёл лишь одного подрядчика на поставку 21 трамвая за 2 млрд рублей

78.ru00:15

«Горэлектротранс» нашел единственного подрядчика на поставку новых трамваев

Телеканал Санкт-Петербург01:43
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Экономика

«Лаборатория Касперского» узнала свой код

«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
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Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Кино

Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден

Обновлено в 15:55
Происшествия

Суд на Кокориным и Мамаевым: что было в драке с Паком и Соловчуком

Обновлено в 01:30
Здоровье

На Украине новая волна эпидемии кори — умер 12-летний ребенок

На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине.
Обновлено в 11:56
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Политика

Посол США завершит работу в Киеве

Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика

Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Второе место занял Ержан Максим с 27,9% голосов. Третьим стал Валерий Козаков, его поддержали 15,6% участников голосования.
Обновлено в 00:11
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Общество

Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая

Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено в 16:20
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Политика

Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния

Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь оградить страну от внешнего влияния.
Обновлено в 16:44
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования

Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Гаджеты

Новый смартфон ZTE Blade A7 с процессором Helio P60 доступен за $90

Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех причастных к терактам

Напомним, восемь взрывов произошло на Шри-Ланке утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи.
Обновлено в 17:42
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