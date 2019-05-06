Экономика
Петербург закупит более 20 трехсекционных трамваев на 2 млрд рублейИнтерфакс 06:42
"Транспортные системы" стали единственным участием тендера на поставку трамваев, договор будет заключен с компанией по начальной цене - 2 млрд 25,608 млн рублей. Как сообщалось ранее, аукцион на приобретение трамваев ГУП объявил 12 апреля 2019 года, срок поставки трамваев - к 1 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Для поставки новых трамваев «Горэлектротрансу» нашелся только один подрядчик
Петербургский дневник04:20
«Горэлектротранс» закупит новые трамваи у «ПК Транспортные системы» за 2 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:18
«Горэлектротранс» нашел единственного подрядчика на поставку новых трамваев
Телеканал Санкт-Петербург01:43
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Экономика
«Лаборатория Касперского» узнала свой код
«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Кино
Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»
Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено в 15:55
Здоровье
На Украине новая волна эпидемии кори — умер 12-летний ребенок
На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине.
Обновлено в 11:56
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Политика
Посол США завершит работу в Киеве
Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика
Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу
Второе место занял Ержан Максим с 27,9% голосов. Третьим стал Валерий Козаков, его поддержали 15,6% участников голосования.
Обновлено в 00:11
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Общество
Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая
Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено в 16:20
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Политика
Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния
Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь оградить страну от внешнего влияния.
Обновлено в 16:44
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех причастных к терактам
Напомним, восемь взрывов произошло на Шри-Ланке утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи.
Обновлено в 17:42