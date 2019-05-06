Экономика
Петербург закупит более 20 трехсекционных трамваев на 2 млрд рублейИнтерфакс 06:42
"Транспортные системы" стали единственным участием тендера на поставку трамваев, договор будет заключен с компанией по начальной цене - 2 млрд 25,608 млн рублей. Как сообщалось ранее, аукцион на приобретение трамваев ГУП объявил 12 апреля 2019 года, срок поставки трамваев - к 1 сентября 2019 года.
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Для поставки новых трамваев «Горэлектротрансу» нашелся только один подрядчик
Петербургский дневник04:20
«Горэлектротранс» закупит новые трамваи у «ПК Транспортные системы» за 2 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:18
«Горэлектротранс» нашел единственного подрядчика на поставку новых трамваев
Телеканал Санкт-Петербург01:43
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Экономика
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Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
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В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
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Обновлено вчера в 18:14
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
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Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
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Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
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Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
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Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Чистая прибыль «Соллерса» упала на 95%
Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 481 миллион рублей (-88%), рентабельность по EBITDA – 1,2% (-8,2 п.п.).
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Шоу-бизнес
Нюша впервые показала подросшую дочь публике
Певица Нюша поделилась с поклонниками уникальными кадрами, на которых впервые запечатлела свою подросшую дочь.
Обновлено в 11:49
Здоровье
Минздрав увеличит охват лечением пациентов с ВИЧ
Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.
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Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
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