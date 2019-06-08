Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублейТАСС вчера в 11:54
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
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На ПМЭФ-2019 Петербург заключил соглашений более чем на 180 млрд рублей
Петербургский дневниквчера в 13:06
На ПМЭФ-2019 Петербург заключил 27 соглашений на 182 миллиарда рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:59
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
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Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
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Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
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Арабы поспорили из-за знания русского языка. Инцидент произошел в субботу, 8 июня, в общежитии на улице Большой Посадской, 7.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
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Боевики нацисткого батальона «Азов» избили старшего лейтенанта 36-й бригады ВСУ за попытку пресечь минометный огонь по территории ДНР.
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В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе
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Обновлено вчера в 11:56
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Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)
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В новом КоАП появятся наказания для предпринимателей
Советник председателя Госдумы в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что разработка нового КоАП тесно увязана с реформой контрольно-надзорной деятельности, а для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена отдельная шкала наказаний.
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IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
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Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
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Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
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Армия и оружие
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