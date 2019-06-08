Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублейТАСС вчера в 11:54
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
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Петербург заключил на ПМЭФ-2019 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей
Невские Новостивчера в 11:03
На ПМЭФ-2019 Петербург заключил соглашений более чем на 180 млрд рублей
Петербургский дневниквчера в 13:06
На ПМЭФ-2019 Петербург заключил 27 соглашений на 182 миллиарда рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:59
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Футбол
Россия — Сан-Марино 9:0
Сборная России повела в счете 2:0 в матче "Россия – Сан-Марино". Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин рассказал, как оставил семью ради молодой девушки, передает НТВ. При знакомстве девушке было 17 лет.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В полиции сообщили о наблюдении за Иваном Голуновым с марта
Сам Голунов в интервью «России 24» вновь заявил о своей невиновности и сказал, что никогда не употреблял и не торговал наркотиками.
Обновлено в 08:24
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка
Барецкий заявил, что займет место Шнурова в «Ленинграде»
По словам шоумена, Шнуров останется руководить группой. В свою очередь, Барецкий станет солистом.
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Технологии
Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям
Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы.
Обновлено в 08:11
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" показала двадцать претендентов, которые могут стать депутатами.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок
На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit
Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Спорт
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 07:55
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Экономика
В Японии завершилась встреча министров финансов стран «двадцатки»
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:16
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
Обновлено в 07:22
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30