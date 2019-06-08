Экономика

Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублейТАСС вчера в 11:54

Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
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Петербург заключил 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей на ПМЭФ

Gazeta.SPbвчера в 12:34

Итоги ПМЭФ: Петербург получит более 180 млрд рублей инвестиций

МР7.рувчера в 11:52

На ПМЭФ-2019 Петербург заключил 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей

78.ruвчера в 11:27

Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на более 180 млрд рублей

Мойка78вчера в 11:38

Петербург заключил на ПМЭФ-2019 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей

Невские Новостивчера в 11:03

На ПМЭФ-2019 Петербург заключил соглашений более чем на 180 млрд рублей

Петербургский дневниквчера в 13:06

На ПМЭФ-2019 Петербург заключил 27 соглашений на 182 миллиарда рублей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек

В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Меган Маркл впервые появилась на публике через месяц после родов

Меган Маркл впервые появилась на публике через месяц после родов: вместе с другими членами королевской семьи она приняла участие в праздновании официального дня рождения королевы.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено вчера в 20:59
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Футбол

Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино

Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков

Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Энергетика

Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу

Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Политика

Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года

Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
Обновлено вчера в 09:43
Авто

Муки выбора: новая Лада Гранта Кросс или подержанный паркетник?

АвтоВАЗ представил «внедорожную» версию универсала Лада Гранта, стоимость которого в базовой комплектации стартует от 643 000 рублей.
Обновлено в 01:39
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено вчера в 14:56
Технологии

IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем

Чтобы держать пользователя в курсе, iOS 13 выводит всплывающие уведомления, когда приложение фиксирует местоположение в фоновом режиме.
Обновлено в 03:43
Финансы

Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесе

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Футбол

Моуринью может возглавить «Ньюкасл»

Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
Обновлено в 02:43
Кино

Саймон Пегг и Ник Фрост спродюсируют хоррор

Британский комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста (известны по лентам Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые»), выбрал в качестве следующего проекта фильм ужасов под названием «Свальта» (Svalta).
Обновлено в 03:20
Единоборства

Вальдес победил Санчеса и защитил титул чемпиона WBO

Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Политика

В Казахстане пройдут выборы президента

Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Роскачество проверит пивные напитки, спортивную одежду и микроволновки

Роскачество намерено до конца года проверить широкий ассортимент товаров потребительского спроса, включая готовые завтраки, пивные напитки, микроволновки и спортивную одежду.
Обновлено вчера в 06:09
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