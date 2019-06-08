Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублейТАСС вчера в 11:54
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
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Петербург заключил на ПМЭФ-2019 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей
Невские Новостивчера в 11:03
На ПМЭФ-2019 Петербург заключил соглашений более чем на 180 млрд рублей
Петербургский дневниквчера в 13:06
На ПМЭФ-2019 Петербург заключил 27 соглашений на 182 миллиарда рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:59
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Меган Маркл впервые появилась на публике через месяц после родов
Меган Маркл впервые появилась на публике через месяц после родов: вместе с другими членами королевской семьи она приняла участие в праздновании официального дня рождения королевы.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков
Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Муки выбора: новая Лада Гранта Кросс или подержанный паркетник?
АвтоВАЗ представил «внедорожную» версию универсала Лада Гранта, стоимость которого в базовой комплектации стартует от 643 000 рублей.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено вчера в 14:56
Технологии
IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем
Чтобы держать пользователя в курсе, iOS 13 выводит всплывающие уведомления, когда приложение фиксирует местоположение в фоновом режиме.
Обновлено в 03:43
Финансы
Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Футбол
Моуринью может возглавить «Ньюкасл»
Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
Обновлено в 02:43
Кино
Саймон Пегг и Ник Фрост спродюсируют хоррор
Британский комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста (известны по лентам Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые»), выбрал в качестве следующего проекта фильм ужасов под названием «Свальта» (Svalta).
Обновлено в 03:20
Единоборства
Вальдес победил Санчеса и защитил титул чемпиона WBO
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Политика
В Казахстане пройдут выборы президента
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Роскачество проверит пивные напитки, спортивную одежду и микроволновки
Роскачество намерено до конца года проверить широкий ассортимент товаров потребительского спроса, включая готовые завтраки, пивные напитки, микроволновки и спортивную одежду.
Обновлено вчера в 06:09