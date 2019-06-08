Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублейТАСС 11:54
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
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Петербург заключил на ПМЭФ-2019 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей
Невские Новости11:03
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:42, Ашберн
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