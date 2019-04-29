Авто
Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машинАБН вчера в 23:57
Аналитики составили рейтинг регионов России с наибольшей доступностью новых автомобилей, сообщает РИА «Новости». Легче всего купить новый автомобиль жителям ЯНАО. 66,5% семей Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей.
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Стало известно, жителям какого региона России проще всего купить новый автомобиль
Народные новости00:11
Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
Покупать новые иномарки в России могут позволить себе только жители семи регионов
IrkutskMediaвчера в 20:15
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Названа важная составляющая успешного бизнеса
Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено вчера в 07:20
Космос
Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ
ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
К выходным в Челябинске потеплеет до +20
Непогода задержится недолго на Южном Урале Снегопад накрыл сегодня утром Челябинск.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт
Из Омска запустят теплоход до Салехарда
АО «Северречфлот» снова запустит рейс «Омск – Тобольск – Салехард». Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки
Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено 27 апреля в 23:19
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Украинцам могут упростить порядок получения гражданства России
Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
Обновлено 27 апреля в 07:38
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет
Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына
По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке
Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:35
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Шоу-бизнес
Принц Уильям может последним узнать о родах Меган Маркл
Как оказалось, принц вряд может оказаться в числе тех, кто последним узнает о радостном событии.
Обновлено 27 апреля в 14:56
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено 27 апреля в 02:00
Наука
Раннее таяние льда в Антарктиде убило тысячи птенцов пингвинов
Специалисты объяснили, что раннее таяние льда началось после крупнейшего за последние годы Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.
Обновлено 26 апреля в 08:52
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части
Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале
Обновлено вчера в 23:30