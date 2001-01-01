Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКСМР7.ру вчера в 15:28
Статусную часть саммитов с участием президентов стран-участниц примет Петербург. Президент России Владимир Путин разделил международные саммиты БРИКС и ШОС между Петербургом и Челябинском, сообщает Znak.com. Об этом лидер страны заявил во время визита в Магнитогорск.
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Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни
31 канал Челябинскавчера в 10:15
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Технологии
Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Космос
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Американская космическая программа "Аполлон", в рамках которой на поверхности Луны побывали 12 человек, оставила после себя массу фактов, подтверждающих ее историческую реальность, рассказал РИА Новости историк, автор нескольких книг по советской космической программе Павел Шубин.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
Обновлено вчера в 20:52
Спорт
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира
Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Астронавт NASA Гаррисон Шмитт рассказал об аллергии на лунную пыль
Астронавт NASA рассказал журналистам об аллергии на лунную пыль, отметив, что она опасна для людей.
Обновлено в 05:55
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Авто
Минимальная цена Skoda Rapid за два года выросла на 71 тыс. рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* лифтбека Skoda Rapid за последние два года (начиная с июля 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 71 тыс. рублей.
Обновлено в 05:30
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Отрывок нового сезона «Рика и Морти» появился в Сети
Фрагмент из четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти» показали на фестивале Comic-Con в Калифорнии.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье
Специалисты рассказали, кому нельзя употреблять крыжовник
Специалисты рассказали, что крыжовник не рекомендуется употреблять людям с гастритом, язвой, энтеритом, колитом и другими заболеваниями ЖКТ.
Обновлено в 02:00
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»
«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.
Обновлено в 06:17
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Авто
Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок
Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Диетолог рассказал, можно ли пить воду сразу после еды
Некоторые считают, что воду можно пить только после истечения 30 минут после еды, однако диетолог Светлана Скосар не согласна с этим утверждением.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян
Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:42