Статусную часть саммитов с участием президентов стран-участниц примет Петербург. Президент России Владимир Путин разделил международные саммиты БРИКС и ШОС между Петербургом и Челябинском, сообщает Znak.com. Об этом лидер страны заявил во время визита в Магнитогорск.

Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС

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