Общество
Петербург получит дополнительные средства на развитие социальной сферыLenta.ru 11:42
Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте правительства. В ходе встречи Беглов сообщил о дисбалансе между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. Он отметил, что строители уже почти подготовили детские сады и школы, чтобы запустить их 1 сентября, но денег на их выкуп нет.
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На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.
— Александр Беглов, российский политикNeva.Today 10:21
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