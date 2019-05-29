Общество
Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонамиPiter.tv 07:32
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Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Игры
В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж
В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции
В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Экономика
В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей
СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком
Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Экс-министра транспорта Прикамья отправили в колонию строгого режима
Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиняемого в получении крупной взятки, сегодня приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.
Обновлено в 06:54
Наука
Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов
Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53
Общество
Госдума намерена запретить коллекторам выбивать долги за ЖКХ
Сегодня, 28 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий передачу коллекторам прав на взимание долгов за уплату ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 27 мая в 17:05
Политика
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Прокуроры не нашли экстремизма в книге Быкова о генерале Власове
Генпрокуратура не нашла оснований привлекать писателя Дмитрия Быкова к уголовной ответственности за книгу о генерале Андрее Власове, сообщил Юрий Чайка.
Обновлено в 07:44
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Фантастический фильм "Годзилла 2: Король монстров", созданный студиями Legendary Pictures и Warner Bros. получил рейтинг "гнилой" в системе агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes.
Обновлено в 03:25
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Шоу-бизнес
Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины
Обновлено в 05:48
Происшествия
За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Футбол
Блаттер подаст суд на Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:53
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Теннис
Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:54