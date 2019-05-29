Общество

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонамиPiter.tv 07:32

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами.
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Подробнее о событии

Петербуржцы стали оплачивать автомобили бесконтактными платежами

Мойка7805:01

Исследование: платежей через бесконтактные сервисы за последний год стало больше в 2,5 раза

Банки.ру03:30

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

Piter.tv07:32

Пользователи «Яндекс.Денег» чаще всего бесконтактно платят в «О`Кей» и «Красное & белое»

Коммерсантъ03:49

Петербуржцы стали реже пользоваться пластиковыми картами. Покупки чаще оплачивают со смартфонов

АБН04:45

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

Российская газета03:30

«Продукты, машины, Louis Vuitton»: Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

DP.RU06:06
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Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Обновлено в 08:24
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Игры

В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж

В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции

В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Экономика

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Экс-министра транспорта Прикамья отправили в колонию строгого режима

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиняемого в получении крупной взятки, сегодня приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.
Обновлено в 06:54
Наука

Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов

Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53
Общество

Госдума намерена запретить коллекторам выбивать долги за ЖКХ

Сегодня, 28 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий передачу коллекторам прав на взимание долгов за уплату ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 27 мая в 17:05
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

Обновлено в 08:46
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Прокуроры не нашли экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

Генпрокуратура не нашла оснований привлекать писателя Дмитрия Быкова к уголовной ответственности за книгу о генерале Андрее Власове, сообщил Юрий Чайка.
Обновлено в 07:44
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Фантастический фильм "Годзилла 2: Король монстров", созданный студиями Legendary Pictures и Warner Bros. получил рейтинг "гнилой" в системе агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Шоу-бизнес

Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины

Обновлено в 05:48
Происшествия

За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Футбол

Блаттер подаст суд на Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:53
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Теннис

Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 06:54
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