Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонамиPiter.tv 07:32

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами.

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

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