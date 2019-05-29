Общество

Платежи смартфонами в России за год выросли втроеРоссийская газета 03:30

В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.
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Петербуржцы стали оплачивать автомобили бесконтактными платежами

Мойка7805:01

Петербуржцы стали реже пользоваться пластиковыми картами. Покупки чаще оплачивают со смартфонов

АБН04:45

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

Российская газета03:30

Пользователи «Яндекс.Денег» чаще всего бесконтактно платят в «О`Кей» и «Красное & белое»

Коммерсантъ03:49

Исследование: платежей через бесконтактные сервисы за последний год стало больше в 2,5 раза

Банки.ру03:30

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

Piter.tv07:32

«Продукты, машины, Louis Vuitton»: Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

DP.RU06:06
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Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП закидали камнями

Обновлено в 08:07
Происшествия

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний

Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Авто

Назван рейтинг доступных автомобилей с большим клиренсом

Специалисты составили перечень недорогих моделей автомобилей, оснащенных высоким дорожным просветом.
Обновлено в 10:22
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Футбол

Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»

Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса".
Обновлено в 08:30
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Политика

В новый состав ВАК не вошли противники Мединского

В новый состав ВАК вошли 139 человек вместо 130 в предыдущем, в президиум - 84 человека вместо 93.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол

«Реал» планирует подписать лидера «Аякса»

Один из лидеров голландского "Аякса" Маттейс де Лигт попал под трансферный прицел мадридского "Реала", - утверждает в среду Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:14
Политика

Бутину перевели в тюрьму во Флориде

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Общество

Генпрокуратура проведет проверку школ

Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.
Обновлено в 09:17
Здоровье

В красноярском пансионате инвалидов возят на катафалке

Надзорные органы проведут проверку частного пансионата, где инвалидов и пенсионеров перевозят на катафалке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Общество

ФАС возбудила дело против «Ростелекома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Футбол

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»

Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 08:59
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Авто

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

Обновлено в 03:45
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
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