Общество
Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонамиPiter.tv 07:32
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Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Политика
Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
Партия «Движение новых сил», лидером которой является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:46
Космос
2 июля жители Земли смогут увидеть солнечное затмение
Солнечный диск полностью скроется в тень на 4 минуты и 33 секунды, сообщает NASA.Увидят необычное явление люди, живущие в южной части Тихого океана, а также в Аргентине и Чили.
Обновлено в 07:09
Здоровье
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором
Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Политика
Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.
Обновлено в 06:18
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
ЖКХ
Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом»
В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы
Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Массовое ДТП в Петербурге попало на видео
В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 05:58
Политика
Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину
Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.
Обновлено в 07:50
Технологии
В Москве представили первый российский квантовый телефон
Обновлено в 02:00
Общество
Половине россиян хватает только на еду и одежду
Как следует из доклада Росстата, данные которого приводит РБК, почти половине семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 07:22
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Финансы
Рубль может получить поддержку от цен на нефть и спроса на ОФЗ
Что касается рубля, то на него может оказать положительное воздействие спрос на российские активы со стороны зарубежных участников рынка.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы
Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:39