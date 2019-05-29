Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонамиPiter.tv 07:32

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами.

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

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Космос 2 июля жители Земли смогут увидеть солнечное затмение Солнечный диск полностью скроется в тень на 4 минуты и 33 секунды, сообщает NASA.Увидят необычное явление люди, живущие в южной части Тихого океана, а также в Аргентине и Чили.

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Происшествия Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

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Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.

Политика Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

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Происшествия Массовое ДТП в Петербурге попало на видео В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.

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