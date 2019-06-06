Транспорт

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.
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Беглов договорился с РЖД о запуске скоростных электричек в Колпино и Тосно

78.ru05:58

РЖД и Смольный пообещали развивать электрички

Поребрик.Медиа05:54

На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей

Петербургский дневник03:51

Петербург и РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожного узла в городе

Мойка7803:58

РЖД и Санкт-Петербург определили направления развития ж/д инфраструктуры города

ТАСС03:37

Из центра Петербурга в пригороды пойдут скоростные электрички

Телеканал Санкт-Петербург04:12

«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей

КП - Санкт-Петербург04:42
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Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 05:03
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Экономика

В России снизились цены на «Яндекс.Телефон»

Отмечается, что падение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами смартфона.
Обновлено в 04:25
Политика

В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО

Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.
Обновлено в 01:00
Экономика

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Технологии

Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей

Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Обновлено вчера в 15:00
Технологии

Group-IB открыла в Сингапуре первую международную штаб-квартиру

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, открыла в Сингапуре свою первую зарубежную штаб-квартиру.
Обновлено в 04:12
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Культура

Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»

На что актриса заявила, что "всё может случиться", поскольку и остальные "мальчики и девочки" вроде как тоже готовы дать согласие.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков-младший показал три поколения семьи на одном фото

В результате Владимиру Преснякову-младшему удалось сфотографироваться с ним и со своей мамой — Еленой Пресняковой.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Футбол

Арбелоа предложил подписать сына Месси в «Реал»

Обновлено в 04:39
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»

Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Обновлено в 05:50
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Кино

Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено 04 июня в 16:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей

На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Политика

Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено вчера в 12:26
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня он будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 05:36
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