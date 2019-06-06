Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры

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