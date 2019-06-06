Транспорт
Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.
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На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей
Петербургский дневник03:51
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Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
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В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины
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Отмечается, что падение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами смартфона.
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Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.
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Group-IB открыла в Сингапуре первую международную штаб-квартиру
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, открыла в Сингапуре свою первую зарубежную штаб-квартиру.
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Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
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Культура
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»
На что актриса заявила, что "всё может случиться", поскольку и остальные "мальчики и девочки" вроде как тоже готовы дать согласие.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения семьи на одном фото
В результате Владимиру Преснякову-младшему удалось сфотографироваться с ним и со своей мамой — Еленой Пресняковой.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
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Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
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Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
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Арбелоа предложил подписать сына Месси в «Реал»
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Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»
Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Обновлено в 05:50
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
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Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
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Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено вчера в 12:26
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
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Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня он будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 05:36