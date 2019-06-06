Транспорт

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.
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Беглов договорился с РЖД о запуске скоростных электричек в Колпино и Тосно

78.ru05:58

РЖД и Санкт-Петербург определили направления развития ж/д инфраструктуры города

ТАСС03:37

«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей

КП - Санкт-Петербург04:42

Петербург и РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожного узла в городе

Мойка7803:58

РЖД и Смольный пообещали развивать электрички

Поребрик.Медиа05:54

Из центра Петербурга в пригороды пойдут скоростные электрички

Телеканал Санкт-Петербург04:12

На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей

Петербургский дневник03:51
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Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Обновлено в 00:27
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Трое бывших военных предъявили иск к Минобороны

Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», при проведении танковых стрельб военнослужащие попали в сектор прямого огневого поражения.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на Порошенко

Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского заявила, что МИД страны работает на ее бывшего главу Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Политика

Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР

Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Обновлено в 06:18
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Общество

Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой

Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Парубий пообещал сорвать «капитуляцию Украины»

Запрет на ответный обстрел территорий Донбасса является путем к капитуляции, а не к миру.
Обновлено в 05:58
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Наука

Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит

Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено в 02:59
Теннис

Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Действующая победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп не смогла преодолеть стадию четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове

Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.
Обновлено в 06:36
Политика

Крах нефтедоллара станет началом новой эры в мировой энергетике

Крах нефтедоллара станет началом новой эры в мировой энергетике, когда каждая нефтедобывающая страна возьмет под контроль свою часть рынка вне зависимости от запасов.
Обновлено в 06:07
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