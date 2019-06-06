Транспорт

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.
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Беглов договорился с РЖД о запуске скоростных электричек в Колпино и Тосно

78.ru05:58

На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей

Петербургский дневник03:51

«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей

КП - Санкт-Петербург04:42

Петербург и РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожного узла в городе

Мойка7803:58

РЖД и Санкт-Петербург определили направления развития ж/д инфраструктуры города

ТАСС03:37

Из центра Петербурга в пригороды пойдут скоростные электрички

Телеканал Санкт-Петербург04:12

РЖД и Смольный пообещали развивать электрички

Поребрик.Медиа05:54
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Общество

Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:00
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Продюсер Бари Алибасов получил тяжелые ожоги желудка и пищевода, случайно выпив средство для чистки труб вместо сока.
Обновлено в 03:46
Политика

Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса

На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 03:53
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата

Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Кино

Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Авто

Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника

«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты

Вам нужен NFC. Xiaomi запустит в России платежный сервис Mi Pay

Компания Xiaomi и платежная система MasterCard намерены запустить в России систему бесконтактных платежей Mi Pay.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе

В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Политика

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Экономика

Китайская компания войдет в Чонский проект «Газпром нефти»

"Газпром нефть" завершает переговоры с китайской компанией о вхождении в Чонский проект, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на открытии II Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Иваново автомобиль врезался в жилой дом

Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Брэд Питт показал новую девушку

По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Наука

Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Общество

Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации

Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Здоровье

Минздрав предлагает проводить профосмотры и диспансеризацию за сутки

Минздрав РФ предлагает дополнить новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации населением сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
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