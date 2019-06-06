Транспорт
Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.
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На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей
Петербургский дневник03:51
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Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника
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Компания Xiaomi и платежная система MasterCard намерены запустить в России систему бесконтактных платежей Mi Pay.
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В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
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Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Экономика
Китайская компания войдет в Чонский проект «Газпром нефти»
"Газпром нефть" завершает переговоры с китайской компанией о вхождении в Чонский проект, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на открытии II Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.
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В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
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В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
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По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
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Наука
Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика
Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
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Минздрав предлагает проводить профосмотры и диспансеризацию за сутки
Минздрав РФ предлагает дополнить новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации населением сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день.
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Политика
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
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Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
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Обновлено в 05:47
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Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
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Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
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