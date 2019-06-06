Экономика
Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктурыREGNUM 05:26
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.
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Петербург и РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта
Телеканал Санкт-Петербург04:12
На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей
Петербургский дневник03:51
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Известная певица Лолита Милявская, которая отличается особым остроумием и неизбирательным подбором слов, особенно с людьми, которые звезде не сильно нравятся, рассказала в очередной публикации в Instagram о проигрыше в суде в иске, поданом ТСЖ.
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Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
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Политика нынешней администрации США является «главным возмутителем спокойствия на энергорынке».
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Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
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Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
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Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
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На парламентских выборах в Дании победила оппозиция
На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Общество
В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство
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Обновлено в 04:48
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
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Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
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ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
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Наука
Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей нового поколения
Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.
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Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
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Общество
Экстренное предупреждение в Новосибирске объявило МЧС
Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 6 и 7 июня ливни, грозы, град, ветер до 18-23 м/с, с порывами до 25 м/с.
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