Футбол

Петербург и Мюнхен утверждены претендентами на финал Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 12:21

Сайт УЕФА сообщил в пятницу, что Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил Санкт-Петербург и Мюнхен в качестве претендентов на проведение финала Лиги чемпионов 2020/21.
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Петербург поспорит за финал Лиги чемпионов с Мюнхеном

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УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финала Лиги чемпионов

РБК15:14

Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21

ТАСС11:30

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РИА Новости12:01

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Матч ТВ12:00

УЕФА назвал претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Газета.Ru13:41

Финал Лиги чемпионов-2020/21 может пройти на стадионе «Зенита». Петербург вступил в борьбу за проведение матча с Мюнхеном

Фонтанка.Ру20 февраля в 01:05
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
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Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону

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Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
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Помпео заявил, что США готовы поддержать жителей Кубы и Никарагуа

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SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz

Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
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Американский военный самолет пролетел над территорией России

Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
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Замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили в СИЗО

22 февраля в Центральном суде Новосибирска решался вопрос об избрании меры пресечения заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову.
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Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
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Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
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Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

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Экономика

В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено в 08:01
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Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину

В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
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В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии

Обновлено в 14:40
Политика

«Единая Россия» выступила против новых штрафов за превышение скорости

«Единая Россия» отвергла идею нескольких ведомств о снижении порога наказания за превышение скорости до 10 км/ч, сообщили в партии.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
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Армия и оружие

Жители идлибского поселка поздравили с 23 февраля российских военных

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«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр

О проекте рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Здание разместится на территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме.
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Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил депутат Бундестага, член парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин.
Обновлено в 17:42
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Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой

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Армия и оружие

Главы Минобороны США и Турции обсудили покупку Анкарой С-400 у Москвы

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан провёл встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
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Во Внуково самолет чуть не разбился при посадке

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В Аргентине найдено существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на своем поле в провинции Санта-Фе странное существо с зубами, напоминающими человеческие.
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Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту

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Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

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Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
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Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

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Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле

Если США проявят агрессию при доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, которая должна состояться 23 февраля, Москва готова обратиться в Совбез ООН, заявил ТАСС постпред России при организации Василий Небензя.
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