Футбол

Петербург и Мюнхен утверждены претендентами на финал Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 12:21

Сайт УЕФА сообщил в пятницу, что Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил Санкт-Петербург и Мюнхен в качестве претендентов на проведение финала Лиги чемпионов 2020/21.
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Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Матч ТВ12:00

УЕФА назвал претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Газета.Ru13:41

УЕФА утвердил Петербург и Мюнхен претендентами на проведение финала ЛЧ

РИА Новости12:01

УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финала Лиги чемпионов

РБК15:14

Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Sportbox.RU12:00

УЕФА объявил претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

RT на русском12:00

Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21

ТАСС11:30
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Происшествия

Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину

В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Политика

Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Американский военный самолет пролетел над Россией

Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 18:48
Политика

Трамп выбрал кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя США в ООН, передает Reuters.
Обновлено в 18:17
Политика

Президент Судана ввел режим ЧП на территории всей страны

Президент Судана Омар аль-Башир заявил в пятницу о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и роспуске правительства.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

США ответили на обвинение в передаче оружия венесуэльской оппозиции

США считают абсурдными обвинения в передаче оппозиции Венесуэлы оружия под видом гуманитарной помощи, заявил РИА Новости в пятницу представитель госдепартамента.
Обновлено в 16:36
Политика

США и Китай договорились по валютному регулированию

Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Прокуратура Чикаго предъявила певцу R. Kelly обвинения в изнасиловании

Обновлено в 18:03
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Спорт

Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

Обновлено в 12:32
Космос

Virgin Galactic впервые испытала космоплан с пассажиром внутри

Обновлено в 18:31
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России

Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Здоровье

Московского врача обвинили в подделке результатов анализов

Несколько московских врачей обвинили в мошенничестве педиатра и ведущего передачи «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио MediaMetrics Евгения Ликунова.
Обновлено в 18:23
Общество

Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства «ан-Нусры»

В ходе операции на севере провинции Хама был ликвидирован один из лидеров террористов Мухаммад Юсеф Баслие Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", передает Syria TV.
Обновлено в 11:01
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Хоккей

Ник Йенсен перешел из «Детройта» в «Вашингтон»

Обновлено в 14:42
Политика

Порошенко вновь захотел поговорить с Россией с позиции силы

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз завил, что говорить с Россией надо только с позиции силы.
Обновлено в 17:23
Политика

Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России Салюков стал генералом армии

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Авто

Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России

Обновлено в 12:31
Политика

Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента

В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
Обновлено в 06:39
Спорт

Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
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