Футбол
Петербург и Мюнхен утверждены претендентами на финал Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 12:21
Сайт УЕФА сообщил в пятницу, что Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил Санкт-Петербург и Мюнхен в качестве претендентов на проведение финала Лиги чемпионов 2020/21.
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Армия и оружие
Минобороны Швеции пожаловалось на российский истребитель Су-27
Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем на 20 метров подлетел к шведскому самолету радиоэлектронной разведки, сообщает 22 февраля Sveriges Radio со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено в 19:47
Политика
Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы
Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Юрий Лоза предложил Елене Малышевой арию прямой кишки
Обновлено в 20:15
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Порошенко причислил Малевича к художникам «украинского авангарда»
Президент Украины Петр Порошенко назвал российского художника польского происхождения Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».
Обновлено вчера в 23:58
Кино
«Опекунство» Леграна получило премию «Сезар» как лучший фильм
Драма «Опекунство» режиссера Ксавье Леграна получила кинопремию «Сезар» в номинации «лучший фильм».
Обновлено в 19:55
Политика
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда США при ООН.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над территорией России
Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено в 19:54
Политика
Госдеп США отверг обвинения в поставках оружия оппозиции Венесуэлы
Госдепартамент США отверг озвученные представителем МИД РФ Марией Захаровой данные о поставках оружия оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании
Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора клиники Мешалкина
В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора Национального исследовательского медицинского центра имени академика Мешалкина профессора Евгения Покушалова.
Обновлено в 16:24
Политика
Порошенко заявил, что говорить с Путиным можно только «с позиции силы»
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в эфире Fox News, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно только «с позиции силы».
Обновлено в 19:43
Политика
В Судане распущено правительство и введено чрезвычайное положение
Власти Судана приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне акций протеста оппозиции.
Обновлено в 17:19
Футбол
Юношеский ЧМ-2019 будет перенесен
Юношеский чемпионат мира (до 17 лет) будет перенесен из Перу по решению Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:23
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Общество
Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании
Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров.
Обновлено в 17:54
Спорт
Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Политика
Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин»
В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.
Обновлено в 12:20
Общество
Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Во Внуково самолет чуть не разбился при посадке
Обновлено в 04:25
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Общество
Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить
В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.
Обновлено в 12:20
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Авто
Самой популярной иномаркой в России стала Kia Rio
Самой популярной иномаркой в России стала Kia Rio, сообщает агентство «Автостат».
Обновлено в 10:55