Футбол

Петербург и Мюнхен утверждены претендентами на финал Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 12:21

Сайт УЕФА сообщил в пятницу, что Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил Санкт-Петербург и Мюнхен в качестве претендентов на проведение финала Лиги чемпионов 2020/21.
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УЕФА назвал претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

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МР7.ру12:40

Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21

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Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

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Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Sportbox.RU12:00

УЕФА объявил претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году

RT на русском12:00

УЕФА утвердил Петербург и Мюнхен претендентами на проведение финала ЛЧ

РИА Новости12:01
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