Футбол

Петер Бос: «„Байер“ заслуженно вылетел из Лиги Европы»Спорт-Экспресс вчера в 19:10

Байер — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Бай-Арена»
37′
Кристоффер Ульссон
Александар Драгович
42′
61′
Кристоффер Ульссон
Юрий Газинский
Кай Хавертц
Юлиан Баумгартлингер
66′
70′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
77′
Виктор Классон
Дмитрий Стоцкий
81′
Маурисио Перейра
84′
Магомед Сулейманов
Александар Драгович
Исаак Телин
86′
Чарлес Арангис
87′
90′+3′
Дмитрий Стоцкий
Главный тренер "Байера" Петер Бос после ничьей с "Краснодаром" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) признал, что его команда заслуженно вылетела из турнира. В 1/8 финала вышел российский клуб, так как в первой игре, прошедшей в России, была зафиксирована нулевая ничья.
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