Песьяков рассказал о шансах сыграть за сборную РоссииНева Спорт 11:07

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своем вызове в национальную команду. По словам Песьякова, он понимает, что шансы сыграть в предстоящих матчах у меня минимальные. Игрок считает, что получил карт-бланш, поскольку все находятся в отпусках.

Песьяков рассказал о шансах сыграть за сборную России

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.

Общество Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.

Происшествия Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.

Армия и оружие Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Спорт The Times: Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, в связи с обвинениями прыгуна в высоту Данила Лысенко в нарушении антидопинговых правил.

Происшествия Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.

Религия В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Шоу-бизнес Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.

Происшествия Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Происшествия Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.

Музыка Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Здоровье Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.

Политика Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «противной» Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter запись, в которой отрицает, что называл Меган Маркл «противной».

Происшествия В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Политика В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.