Футбол

Песьяков рассказал о шансах сыграть за сборную РоссииНева Спорт 11:07

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своем вызове в национальную команду. По словам Песьякова, он понимает, что шансы сыграть в предстоящих матчах у меня минимальные. Игрок считает, что получил карт-бланш, поскольку все находятся в отпусках.
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Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальные

Советский спорт06:58

Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»

Спорт-Экспресс06:50

Песьяков назвал минимальными свои шансы сыграть со сборными Сан-Марино и Кипра

ТАСС06:10

Песьяков: шансы сыграть за сборную в предстоящих матчах у меня минимальные

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Сергей Песьяков: «Шансы сыграть с Сан-Марино и Кипром у меня минимальные»

Матч ТВ06:19

Сергей Песьяков: «Шансы сыграть с Сан-Марино и Кипром у меня минимальные»

Sportbox.RU06:19

Песьяков: «У меня минимальные шансы сыграть в предстоящих матчах сборной России»

Sport24.ru06:37
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Армия и оружие

Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
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Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

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Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85

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The Times: Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года

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Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
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Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
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Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста

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Музыка

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Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
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Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
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Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter запись, в которой отрицает, что называл Меган Маркл «противной».
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Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

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Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
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На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
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Политика

В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

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В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
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