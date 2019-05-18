Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»РБК 05:37

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

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