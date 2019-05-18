Музыка
Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»РБК 05:37
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Транспорт
МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году
Проект МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году, а движение будет запущено уже в 2019 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:30
Спорт
Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш
Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Общество
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы
Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения.
Обновлено в 10:35
Политика
Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Греф рассказал о трех уровнях общения в соцсетях
В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала первое фото сына
Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме первое фото сына, родившегося 10 мая, и рассекретила его имя: малыша назвали Псалм Уэст.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58