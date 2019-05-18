Музыка
Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»РБК 05:37
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.
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В Севастополе почтили память жертв депортации народов Крыма
В 1994 году учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма.
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Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
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Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
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Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
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Общество
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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Зданию бывшего частного театра Секретарева вернут исторический облик
Здание бывшего частного театра Секретарева ожидает реставрация. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 07:28
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Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
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Педро Альмодовар привез в Канны свой новый шедевр (оценят ли критики "Боль и славу", еще узнаем, но разве можно называть его работы иначе).
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Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
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Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности соков
Американские ученые из Университета Эмори и Корнеллского университета узнали, что употребление свежевыжатых фруктовых соков вредит здоровью и даже может привести к ранней смерти.
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Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
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Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36