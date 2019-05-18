Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»РБК 05:37

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.
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Песня Лазарева «Scream» вошла в чарты европейских стран

ТАСС06:55

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

РБК05:37

Песня Лазарева Scream на «Евровидении» вошла в чарты iTunes 11 стран Европы

РЕН ТВ04:13

Песня Лазарева Scream вошла в чарты ITunes европейских стран

РИА Новости04:34

Лазарев взорвал чарты ITunes в 11 странах Европы

ФАН04:14

Песня Лазарева вошла в ITunes-чарты 11 европейских стран

Московский Комсомолец04:36

Лазарев со своей песней на Евровидении вошёл в чарты 11 стран

News.ru03:47
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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