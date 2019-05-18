Музыка
Песня Лазарева Scream попала в европейские чарты iTunesNeva.Today 07:50
Артист выступит под номером 5. Композиция Scream российского певца Сергея Лазарева попала в чарты сервиса iTunes в Европе, сообщает портал Eurovision Tracker. Песня, которую исполнитель представит на конкурсе "Евровидение-2019", пользуется популярностью у пользователей из 11 стран Старого Света.
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Музыка
Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»
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Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе
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