Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских странКультуромания 07:01

Композиция Scream, с которой российский певец Сергей Лазарев выступает на вокальном шоу «Евровидение −2019», вошла в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом сообщает Eurovision Tracker.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Происшествия В пригороде Баку загорелся торговый центр Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.

Музыка Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.

Происшествия Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании «Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Экономика Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Политика В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков "Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.

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Экономика Близкие Дерипаске кипрские компании сменили юрисдикцию на российскую Олег Дерипаска, более года назад подпавший под американские санкции, воспользовался механизмом редомициляции - смены юрисдикции.

Происшествия В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.

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Общество Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.

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