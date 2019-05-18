Музыка

Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских странКультуромания 07:01

Композиция Scream, с которой российский певец Сергей Лазарев выступает на вокальном шоу «Евровидение −2019», вошла в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом сообщает Eurovision Tracker.
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Песня Лазарева «Scream» вошла в чарты европейских стран

ТАСС06:55

Лазарев взорвал чарты ITunes в 11 странах Европы

ФАН04:14

Песня Лазарева вошла в ITunes-чарты 11 европейских стран

Московский Комсомолец04:36

Песня Лазарева Scream вошла в чарты ITunes европейских стран

РИА Новости04:34

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

РБК05:37

Песня Лазарева Scream на «Евровидении» вошла в чарты iTunes 11 стран Европы

РЕН ТВ04:13

Лазарев со своей песней на Евровидении вошёл в чарты 11 стран

News.ru03:47
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Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

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Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

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Происшествия

В пригороде Баку загорелся торговый центр

Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.
Обновлено в 13:23
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

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Музыка

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Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании

«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
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Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Экономика

Близкие Дерипаске кипрские компании сменили юрисдикцию на российскую

Олег Дерипаска, более года назад подпавший под американские санкции, воспользовался механизмом редомициляции - смены юрисдикции.
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В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
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Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»

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Футбол

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В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

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Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

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Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

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Транспорт

Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму

Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург

В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера

Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.
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Космос

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Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

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Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
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Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей

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Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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