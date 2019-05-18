Музыка
Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских странКультуромания 07:01
Композиция Scream, с которой российский певец Сергей Лазарев выступает на вокальном шоу «Евровидение −2019», вошла в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом сообщает Eurovision Tracker.
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Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В пригороде Баку загорелся торговый центр
Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.
Обновлено в 13:23
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено в 08:48
Культура
На улице Репина появился стрит-арт из остатков поясных сумок
Обновлено в 11:47
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream
Обновлено в 12:43
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Экономика
Близкие Дерипаске кипрские компании сменили юрисдикцию на российскую
Олег Дерипаска, более года назад подпавший под американские санкции, воспользовался механизмом редомициляции - смены юрисдикции.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора
Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Футбол
Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) и о том, может ли остаться в команде хорватский полузащитник Никола Влашич.
Обновлено в 12:08
Общество
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Кино
Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург
В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.
Обновлено в 02:53
Космос
17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами
17-летний астроном из 11 класса школы Горация Манна в Нью-Йорке обнаружил планету с двумя Солнцами.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Авто
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей
Обновлено в 08:59
Политика
Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32