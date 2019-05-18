Музыка
Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских странКультуромания 07:01
Композиция Scream, с которой российский певец Сергей Лазарев выступает на вокальном шоу «Евровидение −2019», вошла в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом сообщает Eurovision Tracker.
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Космос
Миллиардер из США позаимствовал идеи белорусского изобретателя?
Американский миллиардер рассказывал о колонизации орбиты, индустриализации космоса, скоростном транспорте.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Спорт
Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой
Обновлено в 11:25
Общество
Мединский пригласил россиян на Ночь музеев
Министр культуры Владимир Мединский пригласил россиян на Ночь музеев, которая пройдет с 18 на 19 мая.
Обновлено в 06:33
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Транспорт
British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев
British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Политика
В России отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT констатировал, что Зеленский начинает повторять ошибки и риторику Порошенко, который на протяжении пяти лет говорил о грядущем возвращении Крыма, украинском флаге над Севастополем и другими городами полуострова, а также делал прочие заявления в подобном ключе.
Обновлено в 11:22
Футбол
Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:50
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились разместить американские войска
Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании
Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
Обновлено в 11:26
Общество
Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчах
«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:10
Политика
В Австрии объявят перевыборы в парламент из-за «российского скандала»
Себастьян Курц – канцлер Австрии не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет оказавшийся в центре скандала уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 09:41
Общество
В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов
Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Москве перекрыли движение в районе Песчаного путепровода
Полностью перекрыто движение в районе Песчаного путепровода в сторону Ленинградского проспекта в Москве из-за столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 10:42
Музыка
Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров
Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49