Музыка
Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских странКультуромания 07:01
Композиция Scream, с которой российский певец Сергей Лазарев выступает на вокальном шоу «Евровидение −2019», вошла в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом сообщает Eurovision Tracker.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено в 05:21
Политика
Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в вопросе снятия антироссийских санкций стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе, тема снятия ограничений против РФ "объединяет всех порядочных людей".
Обновлено в 14:38
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Музыка
Финал «Евровидения» начался в Израиле
В израильском Тель-Авиве начался финал международного песенного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 15:02
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Политика
Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны
Государственная служба статистики Украины рассказала о сокращении численности населения страны за три месяца 2019 года.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Туск поддержал польскую оппозицию на выборах в Европарламент
Глава Европейского совета Дональд Туск поддержал польскую оппозицию на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент.
Обновлено в 08:41
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Футбол
Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Общество
Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Кино
Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург
В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Хоккей
Богдан Киселевич не останется в НХЛ и подпишет контракт с ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич продолжит карьеру в составе ЦСКА.
Обновлено в 13:27
Происшествия
На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар
На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.
Обновлено в 12:51
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50