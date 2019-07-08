с чего всё началось

Отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о «публичной перепалке» компаний, Песков ответил, что Путин не в курсе, передает РИА «Новости». «Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями», – сказал представитель Кремля.

Пескова спросили о ссоре «Транснефти» и «Роснефти»

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

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Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Происшествия В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

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Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.

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Космос Уфологи заметили на Марсе карликовых инопланетян Исследователи внеземных цивилизаций заявили, что на снимках Марса им удалось рассмотреть карликовых инопланетян.