Энергетика

Пескова спросили о ссоре «Транснефти» и «Роснефти»Взгляд.ру 07:25

Отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о «публичной перепалке» компаний, Песков ответил, что Путин не в курсе, передает РИА «Новости». «Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями», – сказал представитель Кремля.
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«Транснефть» выпустила
 заявление, в котором указала, что позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке.
РБКвчера в 13:23

Подробнее о событии

Перебои с поставками нефти из Северного моря продлятся еще 2–3 дня

Profinance.ru09:11

Кремль считает корпоративным вопросом спор «Роснефти» и «Транснефти»

ТАСС07:27

Транснефть упрекнула Роснефть за желание получить компенсацию вместо активной помощи

Financial Oneвчера в 12:14

«Целятся в „Транснефть“, но неизменно попадают в Россию». «Транснефть» обвинила «Роснефть» и лично Сечина в распространении слухов

Фонтанка.Рувчера в 15:27

«Транснефть» и «Роснефть» обменялись упреками из-за «грязной» нефти в «Дружбе»

ПРАЙМвчера в 13:32

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

РБКвчера в 13:23

«Транснефть» и «Роснефть» обменялись упреками из-за грязной нефти в «Дружбе»

Forbesвчера в 15:45
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ

Обновлено в 06:59
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции

Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 06:55
Теннис

Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона

За выход в финал Уимблдона Халеп поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Мухова (Чехия).
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Экономика

У компании отобрали 100 тонн пива за долги

В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Политика

Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы

Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Кино

Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Экономика

KPMG: одним из итогов эмбарго стал рост цен на продукты

Единственным значимым продуктом, цены на который за пять лет практически не изменились, является картофель, пишет РБК.
Обновлено в 07:54
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей

Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.
Обновлено в 09:42
Общество

Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены

Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика

Володин анонсировал принятие закона о поддержке российских виноделов

Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов.
Обновлено в 07:45
Общество

Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»

Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:58
Космос

Уфологи заметили на Марсе карликовых инопланетян

Исследователи внеземных цивилизаций заявили, что на снимках Марса им удалось рассмотреть карликовых инопланетян.
Обновлено в 09:33
Политика

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы

Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» принял решение об отстранении от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:39
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