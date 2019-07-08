Экономика
Пескова спросили о ссоре «Транснефти» и «Роснефти»Взгляд.ру 07:25
Отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о «публичной перепалке» компаний, Песков ответил, что Путин не в курсе, передает РИА «Новости». «Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями», – сказал представитель Кремля.
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с чего всё началось
«Транснефть» выпустила заявление, в котором указала, что позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке.РБКвчера в 13:23
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Транснефть упрекнула Роснефть за желание получить компенсацию вместо активной помощи
Financial Oneвчера в 12:14
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Политика
Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 11:40
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Путин рассказал о зарубежных аналогах «Авангарда»
У гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в ближайшие несколько лет зарубежных конкурентов не появится, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета.
Обновлено в 12:36
Общество
В США умер участник двух президентских гонок
Американский миллиардер и участник двух президентских гонок Росс Перо умер в возрасте 89 лет.
Обновлено в 12:31
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Обновлено в 11:17
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Политика
Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам
Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Обновлено в 11:23
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19