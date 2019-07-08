с чего всё началось

Отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о «публичной перепалке» компаний, Песков ответил, что Путин не в курсе, передает РИА «Новости». «Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями», – сказал представитель Кремля.

Пескова спросили о ссоре «Транснефти» и «Роснефти»

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