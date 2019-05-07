Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреямиГазета.Ru 07:27

Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Политика КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.

Игры Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.

Политика Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.

Происшествия Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Спорт Алина Загитова лидирует в рейтинге лучших фигуристок мира Международный союз конькобежцев опубликовал рейтинг лучших фигуристок мира. Возглавила его россиянка Алина Загитова, пишет Life.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Происшествия Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе» В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.

Музыка Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019» Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.

Хоккей Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе» Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.

Политика Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины Президент Петр Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Армия и оружие Россия разработает первый атомный авианосец Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.

Политика В Госдепе подтвердили, что посол США на Украине покинет свой пост Ранее об отзыве Мари Йованович сообщили украинские СМИ Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США.

Шоу-бизнес Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Политика Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины "Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.

Кино Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.