Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреямиГазета.Ru 07:27
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Читать в источнике
Оценить49
Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Осмотрев в понедельник в Шереметьево сгоревший самолет, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчеты своих подчиненных.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов
Правила идентификации пользователей мессенджеров вступили в силу 5 мая.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%
Обновлено в 04:05
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Мать погибшего в SSJ-100 потребовала у СК закрыть «Шереметьево»
Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Общество
В Госдуме определили главные интернет-угрозы: игры, соцсети и Darknet
Ряд молодёжных организаций при Госдуме и Союзе юристов России провёл всероссийский опрос в интернете на тему сетевых угроз.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном Аэропорту Шереметьево заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Общество
Началась генеральная репетиция парада на Красной площади
На Красной площади началась генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Ветераны ВОВ получили повышенные пенсии
Обновлено в 08:06
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28