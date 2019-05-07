Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреямиГазета.Ru 07:27

Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

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