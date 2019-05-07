Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреямиГазета.Ru 07:27

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
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Дмитрий Песков
Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 07:04

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Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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