Политика
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и ПорошенкоИзвестия04:41
Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «В грядущие дни, насколько мне известно, такого разговора не планируется», — подчеркнул Песков.
Известия04:41
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Я могу вам только подтвердить, что, действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:33
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