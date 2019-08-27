с чего всё началось

Дональд Трамп во время встречи лидеров зарубежных государств во французском Биаррице сказал, что готов пригласить Владимира Путина на следующий саммит. «Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — заявил американский президент. Встреча в формате G7 пройдёт в США в 2020 году.

Говорит Москва

04:05