Политика
РБКПесков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки». Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дональд Трамп во время встречи лидеров зарубежных государств во французском Биаррице сказал, что готов пригласить Владимира Путина на следующий саммит. «Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — заявил американский президент. Встреча в формате G7 пройдёт в США в 2020 году.Говорит Москва04:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:44, Вашингтон
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Экономика
Названы сроки первого полета российско-китайского самолета CR929
Российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 может совершить свой первый полет в тестовом режиме в 2023 году.
Газета.Ru 11:27
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин»
Президент Владимир Путин вечером 27 августа прилетел в новый аэропорт Саратова " Гагарин", принявший первый рейс 18 августа.
Московский Комсомолец 13:20
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Технологии
Система распознавания лиц появится в аэропортах России
Компании-разработчики сообщили, что ведут переговоры с российскими аэропортами о внедрении алгоритмов распознавания лиц.
Экономика сегодня 01:44
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32
Кино
Стал известен облик подружки Лунтика
Мойка78 11:21
Происшествия
В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта
Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия
Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства
Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Первое антикоррупционное 04:15
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес
Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном бикини
На страничке Анны Нетребко в социальной сети Instagram появилось фото, на котором знаменитая оперная певица позирует в бассейне в черном стильном купальнике.
Дни24 10:49
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Футбол
«Ливерпуль» отклонил предложение «Фиорентины» по трансферу брата Джеррарда
18-летний двоюродный брат бывшего капитана красных Стивена Джеррарда заинтересовал «Нордшелланн» и «Фиорентину».
Матч ТВ 13:38
Происшествия
В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна
Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21