Политика

РБКРБКПесков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки». Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремль не поступали приглашения на G7 от Трампа

Дональд Трамп во время встречи лидеров зарубежных государств во французском Биаррице сказал, что готов пригласить Владимира Путина на следующий саммит. «Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — заявил американский президент. Встреча в формате G7 пройдёт в США в 2020 году.
Говорит Москва04:05

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Песков заявил об отсутствии приглашения для Путина на G7

Газета.Ru05:09

Кремль опроверг получение приглашения на G7 от Трампа

Lenta.ru05:05

Песков заявил об отсутствии приглашения на саммит G7 в США

RT на русском04:31

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

РБК04:55

Кремль: Путин не получал приглашение на саммит G7 в США

Комсомольская правда04:51

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США

Известия04:57

В Кремль не поступали приглашения на G7 от Трампа

Говорит Москва04:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:44, Вашингтон
Политика

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В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
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Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин»

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Система распознавания лиц появится в аэропортах России

Компании-разработчики сообщили, что ведут переговоры с российскими аэропортами о внедрении алгоритмов распознавания лиц.
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Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

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Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
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Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

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Армия и оружие

Китай может рассмотреть покупку российских Су-57

Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
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Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
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Стал известен облик подружки Лунтика

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В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта

Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
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Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
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В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
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Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства

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Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном бикини

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В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
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Появилось видео нестандартной посадки Су-57

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Футбол

«Ливерпуль» отклонил предложение «Фиорентины» по трансферу брата Джеррарда

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В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна

Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
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