Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и ТрампаИзвестия 07:04
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Экономика
Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти
Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:21
Экономика
Греф заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что не хотел бы возвращаться на работу в правительство, если в этом не возникнет серьезной необходимости.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Авто
В продаже появился особый Ford Mustang GT
Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Общество
Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару
Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 08:57
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за нарушения правил
25-летний голландец Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса: он выступил не с новой песней.
Обновлено в 10:51
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
Обновлено в 08:18
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих смартфон
По итогам независимого исследования появился Топ-10 привычек пользователей, убивающих смартфон.
Обновлено в 10:11
Игры
Watch Dogs 3 может выйти уже осенью
Журналистами издания Spiel Times рассказали об анонсе игры Watch Dogs 3, который состоится уже в обозримом будущем.
Обновлено в 06:07
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Происшествия
У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22