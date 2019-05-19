Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и ТрампаИзвестия 07:04

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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В Кремле заявили об отсутствии предложений от США по встрече Путина и Трампа

RT на русском11:00

Песков: инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от американской стороны

ТАСС07:48

Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

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Кремль заявил о сложностях в подготовке встречи Путина и Трампа

РБК06:45

Москва ожидает от Вашингтона предложения по новой встрече Путина и Трампа

Коммерсантъ07:32

Песков о встрече Путина и Трампа: намерения есть, но предложений нет

Вести.Ru06:08
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"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
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